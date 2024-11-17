Агент назвал клуб РПЛ, куда мог бы перейти звёздный Неймар

Известный агент Паулу Барбоза назвал клуб Российской премьер-лиги, куда мог бы перебраться звёздный нападающий Неймар.

«Думаю, что он бы мог оказаться в «Зените». Чисто теоретически он может. «Зенит» хороший кандидат. Но Неймар никогда не скрывал, что хотел бы закончить карьеру в Бразилии», - цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что Неймар договорился о возвращении в «Сантос». Сейчас якобы идут переговоры о расторжении контракта между 32-летним Неймаром и «Аль-Хилялем».

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за трансфер форварда «ПСЖ» заплатил «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро.