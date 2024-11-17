«Батраков напоминает мне Модрича» — Гуренко

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился комментарием об игре хавбека «красно-зелёных» Алексея Батракова.

«Он хорошо ведет игру, и мне напоминает Луку Модрича по манере игры, по всем задаткам. Алексей может вырасти в очень большого футболиста», — приводит слова Гуренко Metaratings.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Батраков принял участие в 14 встречах, в которых забил десять голов и сделал шесть ассистов.

Стоит сказать, что 19-летний Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ. Ближайшие преследователи — Джон Кордоба и Манфред Угальде, у которых по восемь мячей.