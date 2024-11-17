«Я в шоке»: Реакция Дзюбы на жуткую травму игрока «Амкала»

Футболист «Амкала» Степан Костюков получил жуткую травму в воскресном товарищеском матче против «Динамо». Форвард «Акрона» Артём Дзюба, который лично знаком с Костюковым, отреагировал на этот инцидент.

«Сейчас увидел это, я в шоке. Береги себя, всё у тебя получится. Напиши мне, как ты и что, телефоны есть. Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение. Желаю всего наилучшего. Выздоравливай!» - сказал Дзюба на видео в социальных сетях.

Следить за матчем между «Динамо» и «Амкалом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Как известно, «Динамо» взяло на себя лечение Степана Костюкова после серьёзной травмы в виде перелома ноги.