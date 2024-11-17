«Футбольный рай»: Онопко оценил базу «Краснодара»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко оценил базу «Краснодара». На этой базе национальная команда занималась в последние дни до отъезда в Волгоград на товарищеский матч против Сирии.

«Я такой базы не видел нигде, ни в «Реале», ни в «Интере», ни в одной другой команде. Меня это поражает. Это отношение к футболу, как его можно любить. Думаю, это останется надолго в памяти футболистов. Эта база – футбольный рай», - цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в пятницу в Краснодаре сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской национальной команды.

Матч между сборными России и Сирии пройдёт в Волгограде во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышал в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.