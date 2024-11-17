Филин назвал главного авторитета в «Химках»

Защитник подмосковных «Химок» Александр Филин ответил на вопрос о главном авторитете команды после прихода статусных футболистов.

«У нас один главный авторитет — это главный тренер. По идее, так должно быть в каждой команде», — заявил Филин Legalbet.

Напомним, минувшим летом «Химки» возглавил испанский специалист Франк Артига, трудившийся ранее в «Родине» и «Барселоне».

По итогам 15 туров «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в таблице. В копилке подмосковного коллектива 12 зачетных баллов.

В следующем туре «Химки» примут на своем поле «Краснодар» (23 ноября).