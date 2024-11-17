«Динамо» возьмёт на себя лечение игрока «Амкала» после жуткой травмы

Ноябрьскую паузу на матчи сборных «Динамо» заполнило товарищеским матчем против «Амкала». В дебюте воскресной игры жуткую травму получил футболист Степан Костюков. По итогам столкновения с вратарём московской команды Костюков получил перелом ноги.

«Динамо» уже успело сообщить том, что лечение Костюкова возьмёт на себя. Клуб окажет футболисту «Амкала» всю необходимую помощь. «Бело-голубые» пожелали Костюкову скорейшего возвращения на футбольное поле.

Отметим, что московское «Динамо» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.