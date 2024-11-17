В матче «Динамо» - «Амкал» случилась жуткая травма

В воскресенье проходит товарищеский матч между московским «Динамо» и «Амкалом». Стартовый отрезок игры был омрачён жуткой травмой. Представитель «Амкала» Степан Костюков получил перелом ноги после контакта с голкипером динамовцев. Андрей Кудравец пытался не позволить сопернику реализовать выход один на один, но так вышло, что Костюков получил перелом. Выглядело это страшно. Футболиста команды Медиалиги в итоге унесли с поля на носилках.

Следить за матчем между «Динамо» и «Амкалом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что «Динамо» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.