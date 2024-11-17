Медведев: Женская команда «Зенита» обыграла бы мужскую сборную Брунея

В субботу женская команда «Зенита» стала чемпионом России третий год подряд. В последнем туре питерская команда обыграла ЦСКА с минимальным счётом 1:0. Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, уверен, что женская команда клуба обыграла бы мужскую сборную Брунея, если бы они проводили товарищеский матч.

«Я думаю, Брунею ничего не светило бы в этом матче», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

Напомним, что в пятницу вечером сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче со счётом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской национальной команды.