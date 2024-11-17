У Маухуба нет серьёзных проблем со здоровьем

Нападающий Эль-Мехди Маухуб пропускает воскресный товарищеский матч московского «Динамо» против «Амкала». Впрочем, у марокканского футболиста нет серьёзных проблем со здоровьем. Об этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

По данным источника, 21-летний Маухуб должен быть готов к ближайшему матчу Премьер-лиги против «Факела».

Матч чемпионата России между «Факелом» и «Динамо» пройдёт в воскресенье, 24 ноября. На текущий момент динамовцы Москвы располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.