Дьяков назвал игроков, которых нужно продать «Спартаку»

Экс-футболист второй команды «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о том, с кем нужно расстаться «красно-белым» ближайшей зимой.

«Зимой «Спартаку» можно избавиться от Виллиана Жозе. Может, какие-то футболисты еще будут на выход. Станковичу виднее. Абена не совсем пришелся ко двору», — цитирует Дьякова Legalbet.

Кроме того, эксперт считает, что «Спартак» может расстаться с Дуарте, отметив, что не очень ярко себя проявляет и Маркиньос, который никак не может забить.

«Спартак» завершил первый круг чемпионата России на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своей копилке 28 баллов.