Данила Козлов назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Атакующий хавбек «Краснодара» Данила Козлов поделился комментарием о лучшем игроке первого круга чемпионата России.

«Как по мне, Джон — лучший игрок первого круга. Благодаря нему «Краснодар» на первом месте», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

По мнению футболиста, продление трудового договора никак не повлияет на мотивацию Кордобы.

В текущем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в 15 встречах с учетом всех турниров, в которых восемь раз поразил сетку ворот соперников и стал автором пяти ассистов.

Новый трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2027 года.