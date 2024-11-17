Канчельскис объяснил, почему Батракова не будет в АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах атакующего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«В АПЛ Батракова не будет, потому что он россиянин. Другие европейские лиги — да, возможно. Ему главное сейчас не погнаться за деньгами, а продолжать упорно работать», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 19 играх с учетом всех турниров, забил 11 голов и стал автором восьми ассистов.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.