Глушаков: «Не понимаю, почему в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена и Мангаш»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился комментарием о последних трансферах столичного клуба.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю», — приводит слова Глушакова «КП Спорт».

Глушаков предположил, что, возможно, футболисты еще не раскрылись, но пока они точно не играют на те деньги, за которые были куплены.

По итогам 15 туров «Спартак» идет на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев пополнить свой баланс на 28 очков.

23 ноября состоится столичное дерби «Спартак» - «Локомотив». Старт поединка 16-го тура запланирован на 18:00 по мск.