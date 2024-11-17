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Глушаков назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

17 Ноября 2024 • 16:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Экс-капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, какую позицию необходимо усилить «красно-белым».

— Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? — цитирует Глушакова «КП Спорт».

Первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 28 баллов.

В следующем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича примут на своем поле «Локомотив». Игра между командами состоится 23 ноября, начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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