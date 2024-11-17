«Спартак» может начать сотрудничать с «Соколом»

Агент Павел Андреев в настоящий момент работает над поиском для «Спартака» клуба Мелбет-Первой лиги, с которым можно было бы сотрудничать. Речь о том, чтобы между первой и второй командами «Спартака» был своеобразный буфер в виде команды из второго по рангу футбольного дивизиона России.

Согласно данным Metaratings, таким клубом может стать «Сокол» из Саратова. Были запланированы переговоры с руководством Саратовской области.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять очков.