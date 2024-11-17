Президент «Фенербахче»: «В мае приедем праздновать чемпионство «Зенита»

В пятницу «Фенербахче» обыграл «Зенит» в товарищеском матче со счётом 2:1. Президент турецкого клуба Али Коч дал комментарий по поводу отношений между клубами.

«Надеюсь, мы сможем подать пример другим клубам в плане налаживания отношений. В следующем году «Зениту» исполнится 100 лет. Надеюсь, вы станете чемпионами, как и мы в год столетия в 2007-м. Приедем праздновать в мае. Я хотел бы поблагодарить президента и весь «Зенит» за полезные и продуктивные отношения, которые у нас сложились. Надеюсь, так будет продолжаться долгие годы», - слова Коча приводятся на сайте «Фенербахче».

Отметим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» питерцы отстают на одно очко.