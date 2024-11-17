Смолов ищет часы – объявлено вознаграждение за информацию

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ищет часы. У футболиста украли аксессуар во время недавнего матча чемпионата России против «Рубина» (ничья 1:1). Сообщалось, что эти часы стоят около 8 миллионов рублей.

В воскресенье Смолов сделал публикацию в социальных сетях и объявил о вознаграждении за информацию о пропавших часах.

«Если у вас есть любая полезная информация, пишите в «Телеграм». За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», - написал Смолов.

Отметим, что «Краснодар» после первого круга занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Второй «Зенит» отстаёт на одно очко.