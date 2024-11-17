Из «Спартака» может уйти футболист – он недоволен ситуацией

Состав московского «Спартака» может покинуть футболист. Защитник Данил Хлусевич недоволен своим положением – он хочет получать больше игрового времени.

Как сообщает Metaratings, интерес к 23-летнему Хлусевичу проявляют несколько клубов Российской премьер-лиги. При этом отмечается, что в «Спартаке» окончательное решение по игроку ещё принято не было.

В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич поучаствовал в 13 официальных матчах «Спартака». Результативными действиями футболист не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хлусевича в 5 миллионов евро.