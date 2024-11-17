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Соболев – тень самого себя: главное разочарование первой части чемпионата России

17 Ноября 2024 • 13:21 Комментировать

Все помнят долгую и громкую эпопею перехода Соболева в «Зенит». Так получилось, что одна эпопея переросла в другую, и теперь за игрой Александра следят с двойной энергией. Игра, конечно, не радует.

Поражение прямым конкурентам на позиции

Сразу бросаются в глаза некоторые факты. Один из них – Соболев ни разу не провёл полных 90 минут. Сначала говорилось, что Александр не готов физически. Затем стало понятно, что Соболев просто не проходит в состав. И сегодня у него роль запасного футболиста, и пока он проигрывает своим конкурентам по позиции. Гонда и Кассьерра играют стабильно продуктивно, и нет причин их переводить на позицию ротации. Когда была предсезонная подготовка, громкая история с Соболевым была на пике. Возникает вопрос, как же Александр готовился к сезону? На этот вопрос пока нет ответа.

0+0

Красноречива статистика экс-спартаковца в новом клубе: 0+0, и это притом что Соболев – нападающий. Можно ли на нём ставить крест в «Зените»? Всё-таки нет. Видно, что Александр очень нервничает. Возможно, если он забьёт хотя бы один гол, то его прорвёт. Но как быть с конкурентами? Соболеву придётся выгрызать своё место в составе. В «Спартаке» ему давали гарантии игры в старте, в Санкт-Петербурге такого не будет. «Зенит» не тот клуб, который станет терпеть его капризы. Готов ли к этому Соболев? Плохо, что с хладнокровием у него слабовато, о чём говорит его мини-диалог с журналистами из Москвы. Ведь не Соболев виноват в статистике 0+0, а столичные журналисты.

Многие сравнивают Александра с другим форвардом – Артёмом Дзюбой. Да, у них похожий стиль, но разная психология. Если Дзюбу хейтить и давить на него, то для него это мотивация, и он в лепёшку разобьётся, чтобы посрамить скептиков. У Соболева наоборот: он закрывается. С другой стороны, а на что другое можно рассчитывать, если ты переходишь из «Спартака» в «Зенит»?

Достоинства Соболева

Нельзя не сказать о преимуществах Александра. Да, он может цепляться за выносы, стоя спиной к воротам соперника. Может хорошо играть на втором этаже и делать скидки на партнёров. Но и здесь незадача – «Зенит» проповедует комбинационный футбол. Только из-за этой стратегии можно сказать, что роль Соболева изначально видится ограниченной. Изменится ли она? Маловероятно. Однако есть один сценарий, который может быть в пользу Александра. Сейчас «Зенит» не является лидером чемпионата, и соперник в виде «Краснодара» видится очень грозным, плюс и «Локомотив» не нужно сбрасывать со счетов. В Питере могут прийти к выводу, что игру нужно упростить. Тогда Соболев сможет стать джокером, и его роль в клубе изменится.

Но в любом случае нужна одна вещь – хладнокровие Соболева. Он должен терпеливо ждать своего шанса, максимально усердно работать на тренировках и забыть обо всех околофутбольных делах. Без этого ему никак не стать своим в Питере.

Антон Карасевич

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