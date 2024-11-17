Защитник «Сан-Паулу» Сабино может перебраться в Российскую премьер-лигу.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к бразильскому футболисту проявляет московское «Динамо».

28-летний защитник перешёл в «Сан-Паулу» в марте в статусе свободного агента, за это время он успел сыграть 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Сабино с «Сан-Паулу» будет действовать ещё два года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.

После 15 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь зачётных баллов.