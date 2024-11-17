Медведев: «Действительно обсуждали ответный визит «Фенербахче»

Руководитель «Зенита» Александр Медведев подтвердил намерение клуба развивать сотрудничество с «Фенербахче».
«Мы действительно обсуждали ответный визит. Наряду с подготовкой продления соглашения о сотрудничестве», - сказал Медведев «ВсеПроСпорт».
В пятницу команды провели товарищеский матч во время международной паузы, который завершился со счетом 2:1 в пользу футболистов Жозе Моуринью (забивали Дженк Тосун, Меркан Левент - Александр Ерохин).
Также ранее сообщалось о намерении турецкого клуба провести ответный матч в Санкт-Петербурге, празднуя 100-летие «Зенита».
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