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Веденеев сравнил «Зенит» с командой 40-летней давности

17 Ноября 2024 • 12:08 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Чемпион Советского Союза 1984 года Сергей Веденеев спроецировал сегодняшний «Зенит» на команду 40-летней давности. По его словам, «сейчас тактически игроки очень хорошо подготовлены», а с современными технологиями даже физически неподготовленная команда «может вытягивать именно за счет тактики», заявил ветеран для Bobsoccer.

В середине 80-х только зарождалось понятие опорного полузащитника, на этой позиции в современном «Зените» играет Вильмар Барриос. После чемпионского сезона у питерцев наступил спад, признал Веденеев, некоторые матчи удавалось вытаскивать на индивидуальном мастерстве, а тактики практически не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев

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