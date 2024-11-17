Веденеев сравнил «Зенит» с командой 40-летней давности

Чемпион Советского Союза 1984 года Сергей Веденеев спроецировал сегодняшний «Зенит» на команду 40-летней давности. По его словам, «сейчас тактически игроки очень хорошо подготовлены», а с современными технологиями даже физически неподготовленная команда «может вытягивать именно за счет тактики», заявил ветеран для Bobsoccer.

В середине 80-х только зарождалось понятие опорного полузащитника, на этой позиции в современном «Зените» играет Вильмар Барриос. После чемпионского сезона у питерцев наступил спад, признал Веденеев, некоторые матчи удавалось вытаскивать на индивидуальном мастерстве, а тактики практически не было.