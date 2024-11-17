Личка отшутился после вопроса о штрафе КДК

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил восторг по поводу условий на клубной базе, где проживает наставник «бело-голубых».

- В «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое, - заявил Личка «Спорт-Экспрессу».

Что касается штрафа в 50 тысяч рублей за матерное слово на пресс-конференции после поединка против ростовчан, Личка отшутился, что пришлось потратить всю сумму, которая у него обычно уходит в месяц. По словам чешского специалиста, ему помогает брат и ассистент по тренерскому штабу, Марио.

Напомним, что Марио Личка работает с «Динамо» уже полтора года.