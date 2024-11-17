Адамов: «Очередная смена тренера не пойдёт на пользу «Ахмату»

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов высказался против очередной тренерской перестановки в клубе из Грозного.

- Уверен, с Сергеем Абуезидовичем [Ташуевым] все у нас наладится. Очередная смена тренера не пойдет на пользу клубу, - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Адамов уверен, что адаптация к требованиям потенциально нового времени отнимет у команды очень много времени, которого очень мало для того, чтобы исправить ситуацию в таблице Премьер-лиги.

Напомним, что по ходу сезона Сергей Ташуев на тренерском мостике сменил Магомеда Адиева. «Ахмат» идет на предпоследнем месте после первого круга.