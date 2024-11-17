Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России

В ноябрьскую международную паузу у сборной России запланировано два товарищеских матча, один из которых уже состоялся. Команде Брунея футболисты Валерия Карпина забили 11 раз, а вот кто же забил больше всего голов в истории национальной команды? Конечно, это Артём Дзюба и Александр Кержаков, на счету которых по 30 мячей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чьи голы стали более значимыми для сборной России.

Перед объявлением окончательного состава на сбор 36-летний форвард «Акрона» дал интервью, в котором откровенно просился в сборную России, чтобы забить один мяч и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Однако позиция главного тренера Валерия Карпина всем известна: в текущей ситуации нет смысла вызывать возрастных футболистов, нужно давать шансы молодым. Конечно, Карпин никогда не скажет это на публике, но все понимают, что здесь проблема не только в позиции тренера, но и в непростых отношениях Карпина с Дзюбой. Поэтому слабо верится, что Карпин позволит Дзюбе вписать своё имя в историю сборной.

Александр Кержаков (2002-2016)

Дебют Кержакова в сборной России состоялся в далёком 2002 году в товарищеском матче с Эстонией. В той игре форвард провёл на поле 45 минут, но результативными действиями не отметился. Свой первый мяч в футболке национальной команды Кержаков забил всё в том же 2002 году спустя пять месяцев после дебюта. Это произошло 21 августа в контрольном поединке со Швецией (1:1).

Уже в следующем матче за сборную Кержаков забил свой первый гол в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2004, поразив ворота Ирландии (4:2). А вот после гола в игре с Албанией (4:1) у Кержакова наступила длительная пауза. Следующий раз нападающий смог отличиться аж в 2005 году в матче с Лихтенштейном.

Свой первый гол в игре против соперника серьёзного уровня Кержаков забил только в 2012 году, сумев отличиться в контрольном поединке с Уругваем (1:1). Спустя несколько дней форвард поразил ворота Италии (3:0). Эти встречи Россия проводила в рамках подготовки к Евро-2012, на котором наша команда провалилась, а сам Кержаков отличиться не смог.

В это трудно поверить, но за свою 14-летнюю карьеру в сборной России Кержаков только один раз смог забить на крупном международном турнире. Единственный гол форвард забил на чемпионате мира – 2014 в матче с Южной Кореей (1:1). Однако тот турнир нашей команде не удался, ведь за три тура было забито всего два гола. Автором второго мяча сборной на ЧМ стал Александр Кокорин.

Последний раз Кержаков забивал за сборную России в 2015 году в товарищеском матче против Беларуси (4:2), а свой последний матч в футболке национальной команды он провёл 26 марта 2016 года и оформил ассист в игре с Литвой (3:0).

Все голы Кержакова: Швеция, Ирландия, Албания, Лихтенштейн, Лихтенштейн (дубль), Люксембург, Эстония (дубль), Андорра (хет-трик), Македония, Финляндия (дубль), Ирландия, Македония, Уругвай, Италия, Израиль (дубль), Португалия, Люксембург, Люксембург, Словакия, Южная Корея, Азербайджан (дубль), Венгрия, Беларусь.

Больше всего голов: Лихтенштейн (3), Люксембург (3), Андорра (3).

Всего игр: 91.

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Артём Дзюба (2011-2021)

Дзюба дебютировал за сборную России 11 ноября 2011 года в товарищеской встрече с Грецией (1:1). Форвард отыграл 45 минут, но отличиться не смог. Первого гола пришлось ждать почти три года, однако за этот период он вызывался в команду только три раза и провёл всего две игры. Дебютный гол Дзюба забил 8 сентября 2014 года и сразу же в официальном матче, поразив ворота Лихтенштейна (4:0) в рамках квалификации Евро-2016. В этом же отборе российский нападающий вошёл в пятёрку лучших бомбардиров, забив восемь мячей в играх с Лихтенштейном, Молдовой, Швецией, Лихтенштейном (покер) и снова Молдовой.

Первый гол Дзюбы на крупном турнире случился на домашнем чемпионате мира – 2018, тогда же был и пик его карьеры в сборной, хотя изначально он ехал вторым форвардом после Фёдора Смолова. Дзюба забил уже в первой игре с Саудовской Аравией (5:0), выйдя на замену за 20 минут до финального свистка. Во втором туре с Египтом Дзюба снова забил, а первый мяч игрока в ворота топ-сборной пришёлся на 1/8 финала, когда подопечные Станислава Черчесова выбили из турнира испанцев. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти наша команда оказалась удачливее.

В рамках следующей квалификации Евро-2020 Дзюба снова оформил покер в матче с Сан-Марино, а также сделал дубль в игре с Шотландией.

Последний матч за сборную России Дзюба провёл на чемпионате Европы – 2020, который из-за пандемии был перенесён на 2021 год. В том турнире команда Черчесова не смогла выйти из группы, одолев Финляндию и дважды проиграв — Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Именно игра с датчанами стала последней на сегодняшний день для Дзюбы. Стоит сказать, что в этом поединке форвард отличился голом.

Все голы Дзюбы: Лихтенштейн, Молдова, Швеция, Лихтенштейн (покер), Молдова, Сербия, Коста-Рика (дубль), Саудовская Аравия, Египет, Испания, Турция, Казахстан, Сан-Марино (покер), Шотландия, Шотландия (дубль), Кипр, Сербия (дубль), Мальта, Словения (дубль), Дания.

Больше всего голов: Лихтенштейн (5), Сан-Марино (4).

Всего игр: 55.

Вывод

Очевидно, что более успешная карьера в сборной России получилась у Дзюбы, который повторил рекорд Кержакова по голам, потратив на это 55 матчей вместо 91. Дзюба и Кержаков забивали плюс-минус равным по уровню соперникам, но Кержаков никогда не делал покер в футболке национальной команды, а вот Дзюба умудрился сделать это дважды. При этом по значимости голы Дзюбы дали сборной России намного больше, а Кержаков в принципе за 14 лет забил на крупном турнире всего один раз.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев