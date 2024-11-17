Пальцев: «Миранчук сказал, что Месси - космос»

Защитник «Динамо» Махачкала и сборной России Валентин Пальцев рассказал о беседе с полузащитником «Атланта Юнайтед» Алексеем Миранчуком.
«Спросил у него, как ему играть против Месси, Суареса. Про Месси он сказал, что это космос. Это все знали, но из его уст, человека, который играл против него, ещё больше верится», - передает слова Валентина «Чемпионат».
Напомним, что «Атланта Юнайтед» Миранчука встречалась с «Интер Майами» Месси в первом раунде плей-офф МЛС. Команда российского полузащитника сенсационно прошла дальше, оставив за бортом одного из фаворитов турнира.
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