Игрок «Ахмата» Адамов высказался о месте команды в РПЛ

Игрок грозненского «Ахмата» Арсен Адамов прокомментировал текущее положение своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
«Давит, в плане психологии нам тяжело. Мы играем с большим преимуществом и даже дома, играя в большинстве, как против «Факела», умудряемся проиграть. Нужно исправлять ситуацию», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
По итогам первого круга чемпионата России грозненская команда набрала девять баллов и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Ахмату» будут противостоять самарские «Крылья Советов».
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