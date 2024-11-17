Фанаты «Спартака»: «Сборная России расчленила Бруней»

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на результат недавнего товарищеского поединка между сборными России и Брунея.

«Сборная России расчленила Бруней. 11:0 в Краснодаре! Это самый крупный счёт в истории нашей команды», - говорится в социальных сетях объединения фанатов «красно-белых».

Поединок национальных команд России и Брунея состоялся на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу над гостями со счетом 11:0. Следующий спарринг сборная России проведет против команды Сирии. Встреча состоится 19 ноября в Волгограде.