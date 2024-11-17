Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом»

«При подготовке к матчу у нас было только девять футболистов. Поэтому к работе была подключена молодежь. Сформировали состав команды из тех игроков, которые были на тот момент. Хочу сказать, что я доволен этой победой не меньше, чем победой в чемпионате страны», - передает слова португальского специалиста пресс-служба клуба.