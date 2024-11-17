Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом»

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о победе над петербургским «Зенитом» в товарищеском матче. Турецкий гранд обыграл «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.
«При подготовке к матчу у нас было только девять футболистов. Поэтому к работе была подключена молодежь. Сформировали состав команды из тех игроков, которые были на тот момент. Хочу сказать, что я доволен этой победой не меньше, чем победой в чемпионате страны», - передает слова португальского специалиста пресс-служба клуба.
В турецкой Суперлиге «Фенербахче» занимает второе место, отставая от лидирующего «Галатасарая» на пять баллов.
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