Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом»

17 Ноября 2024 • 09:01 Комментировать

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о победе над петербургским «Зенитом» в товарищеском матче. Турецкий гранд обыграл «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

«При подготовке к матчу у нас было только девять футболистов. Поэтому к работе была подключена молодежь. Сформировали состав команды из тех игроков, которые были на тот момент. Хочу сказать, что я доволен этой победой не меньше, чем победой в чемпионате страны», - передает слова португальского специалиста пресс-служба клуба.

В турецкой Суперлиге «Фенербахче» занимает второе место, отставая от лидирующего «Галатасарая» на пять баллов.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Жозе Моуринью ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
Джонс нокаутировал Миочича в третьем раунде на турнире UFC 309 «Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
10:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» едва не вырвало волевую победу в матче со «СКА-Хабаровском»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Пальцев: «Миранчук сказал, что Месси - космос»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Адамов высказался о месте команды в РПЛ
09:12 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака»: «Сборная России расчленила Бруней»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом»
16 Ноября
23:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал место, которое займёт ЦСКА по итогам сезона
22:53 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Некого выделить после первого круга РПЛ»
22:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» может уволить Багу в понедельник
22:37 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы: «Болельщики требуют пиво на стадионах, пора принимать решение»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник Брунея: «Хотел бы играть за «Краснодар» или «Арсенал»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил, готов ли возглавить ЦСКА или «Зенит»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Помощь Оздоева не позволяет Чалову реализовать свои возможности»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов ответил, когда мы увидим прежнего Глушенкова 1
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» продлил безвыигрышную серию «Арсенала»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о Медиалиге
19:14 · Россия. Премьер-лига
Шиншилла принесла «Зениту» третье подряд чемпионство
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» дожала «КАМАЗ» в концовке
18:53 · Россия. Премьер-лига
Максименко: «Амарал всегда был с командой»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Промес в России пойдёт только в «Спартак»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Каннаваро высказался о Мостовом
18:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов назвал тройку лучших вратарей РПЛ
18:21 · Россия. Премьер-лига
Кобелев объяснил, почему находится без работы
18:10 · Россия. Премьер-лига
Тихий уверен, что Юран даст результат в «Спартаке»
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Только четвёртый гол в ворота «Енисея» принёс победу «Уралу»
Все новости