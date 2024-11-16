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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис назвал место, которое займёт ЦСКА по итогам сезона

16 Ноября 2024 • 23:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
23.11 14:15

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— ЦСКА молодцы. У этой команды есть дух, который помогает им. Думаю, ЦСКА займет пятое место по итогам сезона, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Первый круг Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестой строчке в турнирной таблице, сумев набрать 27 баллов. Отставание от идущего на пятом месте «Спартака» составляет всего одно очко.

Соперником ЦСКА в следующем туре РПЛ станет «Ростов». Игра между командами запланирована на 23 ноября, начало — в 14:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Канчельскис

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