Канчельскис назвал место, которое займёт ЦСКА по итогам сезона

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— ЦСКА молодцы. У этой команды есть дух, который помогает им. Думаю, ЦСКА займет пятое место по итогам сезона, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Первый круг Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестой строчке в турнирной таблице, сумев набрать 27 баллов. Отставание от идущего на пятом месте «Спартака» составляет всего одно очко.

Соперником ЦСКА в следующем туре РПЛ станет «Ростов». Игра между командами запланирована на 23 ноября, начало — в 14:15 по мск.