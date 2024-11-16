Пономарёв: «Некого выделить после первого круга РПЛ»

Экс-футболист Владимир Пономарёв не смог назвать лучшего игрока Премьер-лиги в первом круге, отметив, что в чемпионате просто нет исполнителей, умеющих обыгрывать соперника один в один.

- Некого выделить после первого круга. Даже форвардов нет нормальных, только иностранцы есть, а из наших — никого. Абсолютно, - приводит слова Владимира Пономарёва Betonmobile.

В составе ЦСКА ветеран отметил полузащитника Аббосбека Файзуллаева. 20-летний игрок в первом круге забил два гола и трижды ассистировал одноклубникам. Его команда занимает шестое место, набрав 27 очков по итогам первого круга.