Депутат Госдумы: «Болельщики требуют пиво на стадионах, пора принимать решение»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, что ведётся работа по возвращению пива на стадионы.

«Пора уже принимать решение, потому что болельщики требуют», - цитирует Свищёва «ВсеПроСпорт».

Депутат отметил, что ожидается ответ от Минздрава, единственного ведомства, которое против возвращения пива. Помимо этого Свищёв рассказал, что законопроект всё прошёл в первом чтении, а доход с продажи пива сейчас не помешает.

Напомним, что продажу пива на российских стадионах запретили еще в 2005 году, но чемпионат мира, прошедший в России в 2018 году был исключением, на нём было разрешено пиво на стадионах.