Полузащитник сборной Брунея Хазик Касуфиль рассказал за какие клубы хотел бы поиграть в будущем.

«Мне понравился Краснодар, конечно, есть желание поиграть за местную команду.

За какую команду я бы хотел выступать? За «Арсенал» в АПЛ», - цитирует футболиста Брунея Metaratings.

Хазик Касуфиль появился на поле в самой концовке матча на 83-й минуте.

Напомним, что сборная России одержала самую разгромную победу в своей истории, переиграв Бруней со счётом 11:0, но гости играли далеко не в самом оптимальном составе, на поле выходили игроки, основной деятельностью которых является не футбол.