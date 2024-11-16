Пономарёв: «Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре иностранных нападающих столичного клуба.

«Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ. Ну что это такое? Мячом они не владеют, мысли никакой у них нет. Игру они не понимают. Они просто бегут, как оловянные солдатики», — заявил Пономарёв Legalbet.

Напомним, оба футболиста присоединились к ЦСКА минувшим летом. В составе «армейцев» 22-летний Гуарирапа появился на поле в 12 играх, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

У 24-летнего Койта 19 сыгранных матчей, один забитый гол и один голевой пас.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, набрав 27 очков.