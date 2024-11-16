Глушаков ответил, готов ли возглавить ЦСКА или «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном назначении в будущем на пост главного тренера ЦСКА или «Зенита».

Футболист заявил, что готов начать карьеру со Второй или Первой лиги, так как понимает, что в РПЛ без опыта его никто не возьмет.

«Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и «Зенит» не пойду тренировать», — цитирует Глушакова портал «РБ Спорт».

Ранее Глушаков рассказал, что планирует завершить карьеру игрока в конце текущего сезона.

Стоит добавить, что Глушаков с детства болеет за московский «Спартак» и в будущем мечтает вернуться в «красно-белый» клуб.