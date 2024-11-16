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Бышовец: «Помощь Оздоева не позволяет Чалову реализовать свои возможности»

16 Ноября 2024 • 21:42 Комментировать

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец порассуждал о неудачных выступлениях форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

«Помощь Оздоева в какой-то степени не позволяет ему полностью реализовать свои возможности», - цитирует Бышовца «ВсеПроСпорт».

Отметим, что на Чалова обрушился шквал критики после матча со сборной Брунея (11:0), в котором Фёдору не удалось забить, хотя он имел достаточное количество моментов.

Чалов принял участие в 17 матчах ПАОКа в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт российского нападающего с клубом из Греции рассчитан до конца следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец Магомед Оздоев Фёдор Чалов ещё теги
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