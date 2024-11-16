Наумов ответил, когда мы увидим прежнего Глушенкова

Футбольный функционер Николай Наумов предположил, когда нападающий «Зенита» Максим Глушенков сможет вернуться на свой уровень.

В текущем сезоне 25-летний футболист получил уже две травмы, но вернулся на поле в минувшей товарищеской игре с «Фенербахче» (1:2).

«Конечно, до зимы ему будет сложно вернуться на прежний уровень, вот после сборов, весной мы можем увидеть прежнего Глушенкова», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Глушенков попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Фенербахче», однако был заменен уже на 35-й минуте.

В нынешнем сезоне игрок провел десять матчей во всех турнирах, забил девять голов и оформил один ассист.