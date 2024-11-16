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Личка высказался о Медиалиге

16 Ноября 2024 • 19:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Амкал
Через 20 ч. 57 мин.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о Медиалиге. Как известно, в воскресенье московская команда проведёт товарищеский матч против «Амкала».

«Понятно, это больше шоу для молодёжи. Честно скажу, никогда не следил за Медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их работу», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Личка также указал на то, что в Медиалиге игроки могут зарабатывать больше, чем во втором по рангу профессиональном дивизионе.

Добавим, что «Динамо» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.

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