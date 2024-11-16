Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о Медиалиге. Как известно, в воскресенье московская команда проведёт товарищеский матч против «Амкала».

«Понятно, это больше шоу для молодёжи. Честно скажу, никогда не следил за Медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их работу», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Личка также указал на то, что в Медиалиге игроки могут зарабатывать больше, чем во втором по рангу профессиональном дивизионе.

Добавим, что «Динамо» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.