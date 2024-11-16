Шиншилла принесла «Зениту» третье подряд чемпионство

В последнем туре чемпионата России по футболу среди женщин встречались «Зенит» и ЦСКА. Питерская команда перед игрой занимала первое место в турнирной таблице, а московская – второе. Между ними было три очка, то есть судьба чемпионского титула решалась именно в очном противостоянии.

Женская команда «Зенита» в решающем матче взяла верх – 1:0. Единственный гол на свой счёт записала Присцила Шиншилла.

В итоге женская команда «Зенита» стала чемпионом России третий год подряд. ЦСКА финишировал вторым, а тройку замкнула команда «Спартака». Для «красно-белых» это был дебютный сезон в женском футболе.