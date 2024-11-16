Максименко: «Амарал всегда был с командой»

Вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о том, какое впечатление оставил Томаш Амарал.

Напомним, с декабря 2023 по ноябрь текущего года Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака».

«Он всегда был с командой. С ним можно было поговорить на любую тему. Но в то же время не могу сказать, что мы много общались», — приводит слова Максименко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний Максименко провел 15 матчей, в которых пропустил 12 голов и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

23 ноября «Спартак» примет «Локомотив». Игра 16-го тура РПЛ должна будет стартовать в 18:00 по мск.