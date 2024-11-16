Глушаков: «Промес в России пойдёт только в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о Квинси Промесе. В настоящий момент нидерландский футболист выступает за «Юнайтед» из Дубая. По словам Глушакова, он хотел бы снова увидеть Промеса в чемпионате России.

«Хотелось бы увидеть Квинси в российском футболе, но это зависит не от меня и не от него. Думаю, ему ещё по силам играть в РПЛ. В какой команде? Ничего, кроме «Спартака», Промес не выберет. Он пойдёт только в «Спартак». И его здесь ждут», - цитирует Глушакова Sport24.

Напомним, что контракт Квинси Промеса со «Спартаком» истёк по завершению сезона 2023/2024. Нидерландский футболист не смог вернуться с «красно-белыми» после зимних сборов в ОАЭ из-за проблем с законом.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.