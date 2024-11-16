Каннаваро высказался о Мостовом

Чемпион мира Фабио Каннаваро поучаствовал в России в турнире по паделу. Итальянец дал комментарий о своём партнёре – об Александре Мостовом.

«Великий футболист. Но как партнёр в паделе я ему не подошёл. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием. Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно», - цитирует Каннаваро «Спорт-Экспресс».

В 2006 году в финале чемпионата мира сборная Италии с Фабио Каннаваро в составе обыграла Францию. «Скуадра адзурра» выиграла по пенальти после ничьей со счётом 1:1. В том же году Каннаваро выиграл «Золотой мяч».

Отметим, что Александр Мостовой скоро может начать тренерскую карьеру после стажировки в «Динамо».