Агент Сафонов назвал тройку лучших вратарей РПЛ

Известный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос о лучших вратарях первого круга Российской премьер-лиги.

«Латышонок и Лантратов — два сверхдостойных вратаря. Агкацев тоже», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Агент отметил, что многие ставили под сомнения вратарскую позицию в «Краснодаре» после отъезда Сафонова, но Агкацев позволил не заметить потери бойца.

Стоит сказать, что вратарь «Зенита» Евгений Латышонок является лидером текущего сезона РПЛ по количеству «сухих» матчей – 10. Далее идут Агкацев (9) и Максименко (9).

Первую часть сезона РПЛ выиграл «Краснодар», набравший 37 очков.