Кобелев объяснил, почему находится без работы

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о том, почему долгое время никого не тренирует.
Специалист считает, что нельзя назвать настоящей работой то, чем сейчас занимаются тренеры, которые регулярно меняют команды.
— Я не хочу, как сейчас принято, ходить из одного клуба в другой, менять их как перчатки, — приводит слова Кобелева Metaratings.
Стоит сказать, что у Кобелева было несколько заходов в «Динамо». В последний раз он покинул «бело-голубых» в мае 2016 года. С тех пор 56-летний россиянин находится в статусе свободного агента.
На данный момент главным тренером «Динамо» является Марцел Личка.
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