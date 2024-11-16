Кобелев объяснил, почему находится без работы

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о том, почему долгое время никого не тренирует.

Специалист считает, что нельзя назвать настоящей работой то, чем сейчас занимаются тренеры, которые регулярно меняют команды.

— Я не хочу, как сейчас принято, ходить из одного клуба в другой, менять их как перчатки, — приводит слова Кобелева Metaratings.

Стоит сказать, что у Кобелева было несколько заходов в «Динамо». В последний раз он покинул «бело-голубых» в мае 2016 года. С тех пор 56-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

На данный момент главным тренером «Динамо» является Марцел Личка.