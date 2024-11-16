Тихий уверен, что Юран даст результат в «Спартаке»

Бывший игрок «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился комментарием об экс-наставнике команды Сергее Юране.

«Я не раз говорил о нем как хорошем тренере. Есть правильная фраза: говорят результаты», — приводит слова Тихого «Чемпионат».

По мнению футболиста, если бы Юрану доверили топ-клубы вроде «Спартака» или ЦСКА, то он бы дал там результат.

«Пари НН» — последнее место работы 55-летнего специалиста. Юран был главным тренером нижегородского коллектива с апреля 2023 по апрель 2024 года.

В настоящий момент наставником «Пари НН» является Виктор Ганчаренко. После 15 туров команда идет на десятой строчке в таблице.