«Спартак» потерял ведущего защитника из-за травмы

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму в расположении сборной Сербии. Об этом рассказал наставник сербской команды Драган Стойкович.

15 ноября состоялся матч пятого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Сербии на выезде сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Бабич провел на поле 45 минут и был заменен в перерыве.

— Бабич провел хороший матч, но нам пришлось его вынужденно заменить. Он получил удар в колено, и наши медики не смогли ему помочь. Срджан был готов продолжать матч, но у него присутствовала боль, — цитирует novosti.rs.

Следующий матч сборная Сербии проведет 18 ноября против Дании. Старт поединка запланирован на 22:45 по мск.