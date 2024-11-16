Ананко верит в чемпионские амбиции «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос о том, верит ли, что «красно-белые» будут вести борьбу за чемпионский титул.

— Верю. Они будут бороться, до последнего тура надо использовать эту возможность, — приводит слова Ананко портал «РБ Спорт».

Первый круг нынешнего сезона чемпионата России «Спартак» завершил на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов в 15 встречах.

Соперником «Спартака» в следующем туре станет «Локомотив». Столичное дерби состоится 23 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.