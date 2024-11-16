Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ананко верит в чемпионские амбиции «Спартака»

16 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Защитник столичного «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос о том, верит ли, что «красно-белые» будут вести борьбу за чемпионский титул.

— Верю. Они будут бороться, до последнего тура надо использовать эту возможность, — приводит слова Ананко портал «РБ Спорт».

Первый круг нынешнего сезона чемпионата России «Спартак» завершил на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов в 15 встречах.

Соперником «Спартака» в следующем туре станет «Локомотив». Столичное дерби состоится 23 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Ананко

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
16:23
Аленичев выделил тройку главных людей в истории «Спартака»
16:15
Пименов: «Локомотив» остаётся в чемпионской гонке»
16:04
Павлюченко ответил, нужно ли Батракову и Глушенкову уезжать в Европу
15 Ноября
18:08
Максименко рассказал, как попал в «Спартак»
18:05
Аленичев резко ответил на вопрос о фильме про себя
17:41
Парфёнов объяснил, почему хотел бы, чтобы чемпионом РПЛ стал «Краснодар»
17:08
Сёмин — о Батракове: «Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ»
16:54
Максименко поведал о тренерских качествах Галактионова
16:46
Самедов: «Спартак» никогда не будет середняком»
16:19
Кривцов признался, что болел за «Спартак»
16:09
Максименко — о дисквалификации Литвинова: «Я был удивлён, скажем мягко»
15:44
Нападающий «Спартака» Жозе хочет вернуться на родину
15:35
Максименко рассказал, как изменился в «Спартаке»
15:07
Глушаков оценил работу Станковича в «Спартаке»
14:48
Глушаков оценил игру Барко в «Спартаке»
14 Ноября
22:13
Игнатьев: Чемпионские амбиции «Локомотива» зависят от конкурентов
20:24
Глушаков уверен, что сейчас Промес не затерялся бы в РПЛ
20:16
Ещенко объяснил, чего не хватает «Спартаку» в борьбе за чемпионство
19:37
Аленичев отреагировал на сравнение Батракова с Черенковым
17:48
Дмитрий Комбаров рассказал, как бы отнёсся к возвращению Аленичева в «Спартак»
17:11
Воробьёв — о Батракове: «Мы гордимся, что в «Локомотиве» играет такой футболист»
16:06
Игнатов: «Расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака»
14:20
Легенда «Спартака» Романцев встретится со Станковичем
14:10
Стукалов объяснил, почему Батракову не грозит звёздная болезнь
12:45
Глушаков рассказал, удалось ли Барко стать лидером «Спартака» и заменить Промеса 2
11:25
Самедов назвал сильные стороны Станковича как тренера
13 Ноября
20:12
Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
19:12
Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова
18:37
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом
18:10
Шикунов: «Пятое место «Спартака» — это безобразие и провал»
17:56
Геркус: «Никакого впечатления Амарал не оставил»
17:46
Корнеев оценил трансферную стоимость Пиняева
16:33
«Спартак» стал средней командой» — Орещук
15:10
Названы два трансфера «Спартака», которыми гордится Амарал 1
14:33
Пономарёв — о Дзюбе: «Если в этом возрасте ума нет, то и не будет» 1
14:10
Романцев объяснил, почему не воспринимает Барко
12 Ноября
20:47
Колыванов назвал тройку лучших бомбардиров первого круга РПЛ
20:13
Игрок «Спартака» был предложен турецким клубам
19:29
Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»
18:10
Ледяхов: «Станковичу надо дать поработать»
17:45
Колыванов назвал команду, которая удивила его в текущем сезоне РПЛ
17:34
Газзаев назвал двух самых ярких молодых игроков РПЛ
16:58
Шикунов: «Барко является открытием этого сезона РПЛ»
16:25
Ещенко считает, что внутри «Спартака» есть проблемы
16:14
Альшин: «Батраков — главный прорыв сезона»
15:57
Защитник «Локомотива» Ненахов оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ
15:22
Губерниев: «Локомотив» станет сильнее после паузы»
15:09
Рябчук ответил, сможет ли Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ
13:49
«Бонгонда должен знать историю «Спартака» — Шавло
11 Ноября
21:23
Стал известен московский клуб, на который ходят меньше всего в РПЛ 2024/2025
21:05
«Спартак» готов разорвать контракт с легионером 1
20:56
Тикнизян заявил, что «Локомотив» стал семьёй
20:35
Юран рассказал, хотел ли возглавить «Спартак»
19:28
«Спартак» претендует лишь на третье место» — Гладилин
19:15
Наумов назвал реальную стоимость Батракова
18:44
Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
18:34
Кечинов оценил работу Станковича в «Спартаке» на три с плюсом
18:11
Тикнизян ответил, есть ли лидерские качества у Батракова
17:58
Колосков дал оценку игре «Спартака»
17:39
«Спартак», «Зенит» и ещё 4 клуба РПЛ примут участие в Зимнем кубке РПЛ
17:30
Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство
17:30
Деменко: «Только Барко можно записать в актив Амаралу»
16:54
Максименко признался, что скучает по Промесу
16:50
Червиченко: «Зачем «Спартак» вообще брал этого Амарала - он на Угальде потратил столько, сколько мог заплатить за Кордобу»
16:24
Гладилин: «Уход Амарала обоснован, он тоже несёт ответственность за результат»
16:20
Мостовой назвал Батракова главным открытием сезона
15:47
«Спартак» займёт шестое место в РПЛ» — Канчельскис 1
14:47
Стало известно, сформировал ли «Спартак» трансферный бюджет на зиму
10 Ноября
20:41
Кечинов положительно оценил работу Амарала в «Спартаке»
18:55
Назван кандидат на пост спортивного директора «Спартака» 1
09 Ноября
22:35
Канчельскис считает, что Батраков обладает задатками классного европейского футболиста
20:43
Червиченко: «Локомотив» умеет побеждать на характере»
20:35
Колосков: У Батракова есть футбольный талант, но этот талант надо развивать
19:40
«Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 млн евро» — Мостовой 1
18 Октября
18:37
Хоккейный «Спартак» перенёс игру из-за московского дерби футбольного «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал
Спортивные новости
Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Тактаров рассказал, сможет ли Пейдж удивить Шару Буллета Туменов высказался о возможном поединке между Буллетом и Адесаньей Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Ноября
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» легко одолел «Аланию»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Ананко верит в чемпионские амбиции «Спартака»
16:43 · Россия. Премьер-лига
ЖФК «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата России в свой дебютный сезон официально
16:42 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил, когда «Спартак» станет чемпионом России
16:23 · Россия. Премьер-лига
Аленичев выделил тройку главных людей в истории «Спартака»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Локомотив» остаётся в чемпионской гонке»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко ответил, нужно ли Батракову и Глушенкову уезжать в Европу
15:55 · Россия. Премьер-лига
Салихова упрекнула «Спартак» и поставила «Зенит» в пример 1
15:33 · Россия. Премьер-лига
Нино: Не сомневаюсь, «Зенит» мог бы дойти до четвертьфинала Лиги Европы 1
15:03 · Россия. Премьер-лига
Шавло оценил игру полузащитника «Спартака» Барко
15:03 · Россия. Премьер-лига
Стали известны подробности повреждения Нгамалё
14:57 · Россия. Премьер-лига
Шавло рассказал, почему Амарала убрали из «Спартака»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Факела» Марков назвал самую организованную команду РПЛ
13:58 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «У Тюкавина затишье перед бурей, скоро разразится голами»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Было бы очень интересно заменить Амарала»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Нино - о возвращении России в еврокубки: «От этого выиграли бы все»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Нино оценил уровень «Зенита» после проигрыша «Фенербахче» 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Жирков - о вызове Дзюбы в сборную: «Смотря сколько денег мне даст»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Нино высказал мнение о Моуринью
11:19 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил матч «Зенита» против «Фенербахче» 1
11:08 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Соболев высказался о матче с «Фенербахче»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Соболев ответил, ждать ли от него гола до конца года
15 Ноября
23:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «У «Краснодара» пока не было срывов, и это заслуга тренера»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Радимов дал совет Соболеву, который почти не забивает 4
22:24 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии Глушенкова 1
Все новости