Сегодня, 16 ноября, «Спартак» сыграл вничью на выезде с «Локомотивом» в рамках заключительного тура женской Суперлиги. Игра между командами завершилась со счетом 0:0.

Данный результат позволил «Спартаку» сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 турах.

Стоит сказать, что текущий сезон стал дебютным для женского «Спартака», так как команда была создана в октябре 2023 года.

Добавим, что сегодня, 16 ноября, определится чемпион женской Суперлиги в матче между «Зенитом» и ЦСКА. Для завоевания золотых медалей «сине-бело-голубым» достаточно сыграть вничью.