Глушаков ответил, когда «Спартак» станет чемпионом России

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, когда московская команда станет чемпионом России.

«Когда «Спартак» станет чемпионом? Скоро. Когда я вернусь в «Спартак» – чем быстрее, тем лучше», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году под руководством Массимо Карреры. Денис Глушаков тогда был капитаном команды.

На текущий момент, после пятнадцати сыгранных туров Премьер-лиги, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять очков.