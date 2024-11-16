Аленичев выделил тройку главных людей в истории «Спартака»

Легенда московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, каких людей считает главными в истории клуба.

— Дасаев, Черенков, Гаврилов. Можно вспомнить и тех, кто был раньше... Старостин, Симонян например, но я назову тех, кто поближе к моему возрасту, — приводит слова Аленичева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в качестве футболиста Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год.

Стоит сказать, что в сезоне-2015/16 Аленичев был главным тренером «красно-белых». Вместе с клубом он финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.